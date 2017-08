Sonte u zhvillua finalja e Kupës së Italisë, ku u përballën kampionët e ligës Juventus, dhe Lazio

Juventus e filloi ndeshjen në mënyrë të jashtëzakonshme, duke shënuar 2 gola në 25 minutat e para, shkruan rtv21.tv.

Goli i parë erdhi nga mbrojtësi i djathtë Dani Alves, i cili asistimin e Alex Sandros e shndërroi në gol në minutën e 12të. Goli i dytë erdhi pas asistimit të dytë të Sandros në ndeshje, por kësaj radhe golashënues ishte Leonardo Bonucci.

Juventus gjendet në vendin e parë në ligë, me 4 pikë më shumë se Roma, kur kanë mbetur edhe 2 ndeshje për t’u zhvilluar. Poashtu klubi nga Torino do të ndeshet me Real Madridin në finalen e Ligës së Kampionëve me 3 qershor./21Media