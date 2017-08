Një orë e gjysmë gjumë për Ever janë të mjaftueshme

Pyetni ndonjë prind të ri, se cila është lufta më e madhe për ta rritet një fëmijë dhe përgjigja që duhet të merrni është zakonisht e lidhur me gjumin. Foshnjat zakonisht nuk pëlqejnë gjumin.

Kjo do të thotë pak ose aspak pushim për nënën dhe babin dhe mund të qëndrojë kështu derisa fëmija të kthehet në shtëpi, të themi, 18?

Sidoqoftë, për një çift në Kanada, ky realitet po i godet në një mënyrë shumë më të vështirë. Robin Audette dhe Kirk Hisko janë prindërit e vajzës Ever e cila nuk fle. Ajo nuk dëshiron. Ajo mund të pushojë për një kohë të shkurtër, që do të thotë se pjesa tjetër e familjes është e zgjuar me të.

Arsyeja është e rrallë, kjo vajzë ka diçka që quhet “Sindromi Angelman”, e cila ndikon që kjo të pushojë vetëm për 90 minuta në ditë, shkran rtv21.tv.

Për çiftin, diagnoza ishte një tronditje. Fillimisht, fëmija i tyre kishte një vit të përafërt dhe kështu ata kërkuan ndihmë. Por, i kuptuan simptomat. Lajmi i habiti Robin dhe Kirk, çifti tani ka angazhim më të madh për të rritur një fëmijë shumë të veçantë./21Media