Mbi 100 mije tiketa nen 60 Euro nuk shqyrtohen

Qe nga viti i kaluar kur hyri ne fuqi ligji per rregullat ne trafik, gjobat prej 60 Eurosh te shqiptuara nga policia kane mbetur ne satcione policore dhe nuk pranohen nga gjykatat. Jane mbi 100 mije tiketa qe presin per trajtim, por gjasat jane te vogla qe ato te shqyrtohen meq ne shtator u skadon afati dhe duhet te pershkruhen vendimet. Ne ministrine e Infrastruktures thone se ligji ka rene ndesh me nenet e ligjit per kudervajtje./21Media