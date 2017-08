Luana e tregon haptas për çka e xhelozon motrën

Luana e tregon haptas për çka e xhelozon motrën

Prezantuesja e mirënjohur Marina Vjollca sot po feston ditëlindjen.

Me rastin e ditëlindjes bukuroshja bionde mori një urim tejet të veçantë nga motra e saj Luana, shkruan rtv21.tv

“Atehere kur kenduam tek ky festivali femijeve nuk pranoja kurresesi pa ty. Edhe sot kur jemi bashke ne skene jam me e plotesuara, me e lumtura!

Gezuar Ditelindjen Gjysma Ime!! @marina_vjollca Njerezit te njohin e te duan shume e per kete gezoj pa mase(edhe pse jam pak xheloze qe femrat te duan ty me shume se mua)

Por une e di sa shume akoma ke per ti dhuruar publikut tend ndaj mezi po pres te shoh gjithe shkelqimin tend. Te Dua”, ka shkruar Luana në urimin e saj.

Ndryshe, kujtojmë se edhe Luana mirret me moderim njëherit edhe me muzikë./21Media