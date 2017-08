Manchester United kanë një marrëveshje me mesfushorin e Real Madridit, i cili kërkon skuadër të re

Manchester United kanë një marrëveshje me mesfushorin e Real Madridit, i cili kërkon skuadër të re

Kjo sipas RCN Radio, që në raportin e tyre kanë deklaruar se James Rodriguez do të transferohet tek Djajtë e Kuq.

Reprezentuesi kolumbian raportohet të jetë i frustruar me gjendjen e tij në kryeqytetin spanjoll, me minutazhën shumë të vogël që i ofrohet nën urdhërat e Zinedine Zidane, që po e forcojnë një lëvizje të mesfushorit në verë, shkruan rtv21.tv.

James dhe agjenti i tij Jorge Mendes do të mbajnë bisedime me presidentin e Realit Florentino Perezin, ku do ta lajmërojnë për marrëveshjen që është arritur me Manchesterin për transferimin e 25 vjeçarit./21Media