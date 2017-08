Milot Rashica do të vizitoj këtë panair dhe do të ketë mundësi të bashkëbiesedojë me pjesëmarrësit

Milot Rashica do të vizitoj këtë panair dhe do të ketë mundësi të bashkëbiesedojë me pjesëmarrësit

Nuk është hera e parë që sivjet në Vushtri organizohet Panairi i Shkencës dhe i Kulturës. Kësaj here, në datat 23, 24 e 25 të këtij muaji, do të ekspozohen mjete dhe do të shfaqen ngjarje me karakter sikurse titulli i panairit.

I ftuar në emisionin “BonBon” ishte Qëndrim Uka, kryetar i ojq “Lëvizja Koha” i cili tha se sivjet është hera e gjashtë që e organizaojnë Panairin e Shkencës dhe kulturës në qytetin e Vurshtrisë.

“Ky panair ka filluar qysh kur kam qenë maturant kur nuk kam pasur mundësi t’i kuptojmë mirë eksperimentet në fizike apo kimi. Ne menduam që të organizojmë një panair shkence dhe kulturë i cili mblodhi bashkë vetëm shkollat nga qyteti i Vushtrrisë ,ishte etapa e një fillimi ” tha ai.

Ai tha se në vitin 2013 ky projekt i bëri bashkë edhe shkollat nga rajoni. Motoja e këtij projekti sipas tij ishte “Mësohu t’i bësh gjërat e jo si t’i thuash” dhe “Dija bashkon trojet”.

Në anën tjetër Samir Maxhuni, nënkryetar i ojq “Lëvizja Koha” tregoi se numri i komunave është shtuar dhe se janë shumë shtuar shumë aktivitete brenda këtij projketi.

“Njëri prej tyre është aktiviteti “Radikalizmi edhe ekstremizmi i dhunshëm” me këta të rinj eskperti i fushës do të debatoj këtë temë” tha Maxhuni

Ai tha se do të zhvillojnë shumë lojra si do të këtë musafirë tri njerëz të tri fushave, një sport, një politkan dhe një ndërmarres të suksesshëm.

Maxhuni për emisionin “BonBon” zbuloi se Milot Rashica do të jetë ai sportist që do të vizitojë këtë panair dhe do të këtë mundësi të bashkëbiesodjë me pjesëmarrësit./21Media