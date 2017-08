Fëmijët nuk lindin me paragjykime, kjo formohet me kohën, në fëmijëri nuk dallohet ngjyra as gjinia e as ndonjë e metë fizike

Fëmijët mund të interesohen për dikë që është në karrige invaliditeti, mirëpo edhe pse ekziston kurioziteti fëmijët nuk e shohin dikë ndryshe vetëm pse ka ndonjë të metë.

Felipe Wendel dhe Augusto Barbieri janë shokë të ngushtë, dhe nuk ka rëndësi pse Augusto ka probleme me këmbët dhe qëndron në karrocë, Felipe e trajton atë si do ta trajtonte çdo fëmijë tjetër.

Felipe dëshiroi që një ditë të hipte në lëkundëse, mirëpo këtë nuk dëshironte ta bënte pa mikun e tij më të mirë. Çfarë bëri ai ishte aq e ëmbël sa nëna e Augusos nuk mund t’i mbante lotët, dhe ne jemi të gëzuar që ky gjest miqësie u zu në kamerë, shkruan rtv21.tv.

Edhe pse ishte e vështirë, Felipe ishte i vendosur që t’i ndihmonte shokut të tij për të hipur në lëkundëse, ai e ngriti dhe e shtyu Auguston deri sa ai ishte rehat ulur në lëkundëse.

Nëse më shumë të rritur do të mësonin të shihnin ata që janë ndryshe nga ne si njerëz me shpresë, me ëndërra e frika njësoj si ne- para se të shikonin ndryshimet, bota do të ishte një vend më i dashur, me i butë e më i kuptueshëm./21Media