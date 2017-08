Përzgjedhësi i reprezentacionit të Kosovës, në basketboll, amerikani Brad Greenberg, ka publikuar listën e të ftuarve, për ndeshjet para kualifikuese evropiane për Kupën e Botës “Kina 2019”!

Në mesin e lojtarëve të ftuar, ndodhën edhe tre basketbollistë të natyralizuar, amerikanët, Justin Doellman që është i lënduar, e që nuk pritet të paraqitet në fazën e parë dhe Shawn Jones, të cilët aktualisht luajnë në Spanjë, si dhe meksikani Scott Bamforth, i cili luan në Itali dhe që paraqesin figura të rëndësishme në përfaqësuesen e Kosovës.

Greenberg pritet ta kompletojë edhe shtabin teknik, për të qenë të gatshëm për ciklin përgatitor, që fillon me 1 korrik, ndërsa lista prej 12 lojtarëve, do të definohet pas 10 ditë të përgatitjeve për ta kuptuar se cilët nga basketbollistët janë të gatshëm për ndeshjet e grupit C, ku rivalë të Kosovës, janë Estonia dhe Maqedonia!

Ndeshjet zhvillohen prej datës 2 deri 20 gusht, ndërkohe që do të zhvillohen miqësorët me Tunizinë, Austrinë, Sllovakinë dhe me Shqipërinë.