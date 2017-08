Petrit Halilaj shpërblehet me mirënjohje në Bienale

Artisti Petrit Halilaj u nderuar me “Mirënjohje Speciale” çmim ky të cilin ia dedikoi nënës së tij. Në fjalimin e tij përshendetës Halilaj u shpreh: “ Jam shumë i lumtur që jam këtu, kam ardhur këtu për herë të parë katër vite më parë ku kam prezantuar Kosovën dhe tani jam këtu përsëri falë miqve të mi”, ka thënë ai

Halilaj, në një video prezantuar nga Bienalja, vjen me video ku nëna e tij tregon mbi historitë lozonjare të Petritit kur ai ka qenë i vogël. Nëna tregon se si ai luante me fluturat, i fuste ato në kuti të mëdha, dhe se si luante me karkaleca dhe me lëkurat e njerëzve të cilat ua jepte karkalecave për ti ngrënë.

Petrit Halilaj ka përfunduar studimet në Akademinë e Arteve të Bukura në Milano, ka ekspozuar në Prishtinë, Bon, Koln, Paris etj./21Media