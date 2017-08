Ata nuk do të mbajnë protestën deri në formimin e Qeverisë së re

Ata nuk do të mbajnë protestën deri në formimin e Qeverisë së re

Punëtorët shëndetësorë kanë pezulluar protestën e cila ishte paraparë që të mbahet sot. Kjo është bërë për shkak të rrëzimit të Qeverisë dhe shkuarjes në zgjedhje të parakohshme. Sindikata e Shëndetësisë e ka pezulluar protestën deri në formimin e Qeverisë së re.

Kryetari i Federatës të Sindikatës të Shëndetësisë së Kosovës, Blerim Syla në konferencën për media tha se mesazhi i tyre për Qeverinë e re është që të kenë prioritet shëndetësinë.

“Prej të hënës do t’iu dërgojmë nga një platformë partive politike për kërkesat e Sindikatës së Shëndetësisë në të cilën platformë do të kërkohet prioriteti i shënddtësisë në programe, ligji për pagat dhe rritja e buxhetit për shëndetësinë, përndryshe Qeveria e re do të përballet me protesta masive”, tha Syla./21Media