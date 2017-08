Remzie Osmani paralajmëroi projektin e ri

Këngëtarja e njohur e muzikës popullore, Remzie Osmani në ‘’Kojshia Show’’ foli për tema të ndryshme.

Njëra ndër temat për të cilën u bisedua në emission ishte edhe ajo për intervista. Lidhur me këtë, këngëtarja pak si me shaka tha që intervistat do t’i bëjë me pagesë, pasiqë tha që janë bërë shumë emisione, duke shtuar se hidhërohen nëse nuk shkon për intervista, shkruan rtv21.tv

Duke folur për anagazhimet dhe lodhjet në muzikë, Osmani tregoi edhe një moment prekës, kur djali nuk i kishte shkuar pasiqë nuk e kishte pare 2 muaj dhe tanimë siç u shpreh këngëtarja ai ishte mësuar me loken e tij dhe nuk e njihte nënën e tij.

Krahas këtyre, këngëtarja bëri të ditur se shumë shpejt do të vijë me projektin e radhës, ku tha që do të jetë këngë ritmike verore, klipin e së cilës do ta realizojnë siç tha brenda 4-5 ditëve dhe të lansohet para kohës së dasmave./21Media