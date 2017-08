Derisa deri më tani tema kryesore politike ishte organizimi i zgjedhjeve të parakohshme, proces ky që vjen si rrjedhojë e mungesës së funksionimit të institucioneve, tani e tutje më së shumti do të përflitet për atë se sa do të shpenzohet në zgjedhjet e parakohshme, sa ka miratuar KQZ-ja buxhet, sa do të shpenzohet nga partitë politike në fushata, e që mbetet të shihet deri në fund të këtij procesi zgjedhor se si do të rrjedhin gjërat./21Media

Derisa deri më tani tema kryesore politike ishte organizimi i zgjedhjeve të parakohshme, proces ky që vjen si rrjedhojë e mungesës së funksionimit të institucioneve, tani e tutje më së shumti do të përflitet për atë se sa do të shpenzohet në zgjedhjet e parakohshme, sa ka miratuar KQZ-ja buxhet, sa do të shpenzohet nga partitë politike në fushata, e që mbetet të shihet deri në fund të këtij procesi zgjedhor se si do të rrjedhin gjërat./21Media