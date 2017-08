Sonte zbulohet më i miri i Eurovizionit

Në Kiev të Ukrainës, sonte mbahet nata finale e festivalit ndërkombëtar të muzikës Eurovizion, ku në garë për këngën më të mirë janë 26 konkurrentë.

Spektakli do të hapet nga Izraeli me këngëtarin, Imri dhe mbyllet nga Franca, që shpreson suksesin e parë që prej vitit 1977 me Alman. Konkurrent kryesor shihet një italian energjik i shoqëruar me një gorillë fallco dhe një këngëtar portugez me zë të brishtë.

Portugalia nuk e ka fituar kurrë më parë Evrovizionin, ndryshe nga Italia që është renditur e para dy herë në vitin 1997 dhe 2011.

Ndërsa, sivjet, Shqipëria është përfaqësuar nga këngëtarja kosovare, Linda Halimi, e cila nuk ka arritur të shkojë në finale. Ndërkohë, suksesin më të madh Shqipëria e ka arritur me këngëtaren nga Kosova, Nora Nishliu, me këngën “Sus”, e cila është renditur e 5-ta./21Media