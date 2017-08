Sot Teuta Krasniqi dhe burri i saj Adonis Morina festojnë përvjetorin

Për të treguar dashurinë që ajo ka për partnerin e saj, Teuta ka postuar një status në faqen e saj zyrtare në Facebook. Këto vargje që Teuta ia ka dedikuar njeriut më të rëndësishëm në jetën e saj janë shkruar në gjuhën angleze, shkruan rtv21.tv, mirëpo përkthyer në shqip duken kështu:

Edhe një vit për të krijuar kujtime të vlefshme së bashku, edhe një vit për të zbuluar gjëra të reja që na kënaqin tek njeri tjetri. Zemër, do të kaloj një përjetësi duke të dashuruar, duke u kujdesur për ty, duke të respektuar, duke të treguar çdo ditë se të mbaj aq lart sa yjet. Teksa plakemi së bashku, teksa ndryshojmë me kalimin e viteve, një gjë nuk do të ndryshojë… Gjithmonë do të vazhdoj të bie në dashuri me ty.

Urime përvjetori shpirt.

T’du përgjithmonë, përjetësia ime.

/21Media