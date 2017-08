Bardem dhe Charlize shfaqen në skena të nxehta

Ai është i martuar me një nga aktoret më të bukura në botë. Javier Bardem, i cili është i martuar me Penelope Cruz, është shfaqur në një film së bashku me talenten e Hollivudit Charlize Theron, në filmin “The Last Face”, duke kryer skena erotike.

Bukuroshja 41-vjeçare ka treguar çdo pjesë të trupit të saj të mrekullueshëm në një skenë të “shthurur” të filmit, i publikuar vitin e kaluar.