Vazhdon të mbetet në dyshim e ardhmja e dy yjeve të Realit

James Rodriguez dhe Alvaro Morata janë dy futbollistët më të përfolur për një largim të mundshëm nga Real Madridi në fund të sezonit.

Por në kohën kur skuadra është duke luftuar në dy fronte, La Liga dhe Liga e Kampionëve, trajneri i ‘Los Blancos’, Zinedine Zidane ka mohuar se këta dy futbollistë do të largohen.

“James është këtu dhe nuk ka çka të pyetet për këtë punë. Ai nuk ka stërvitur të martën për shkak të një goditje që ka marrë në këmbë, por të krejt çka po mendojmë tani janë këto ndeshje që kanë mbetur”, ka thënë Zidane.

Ai gjithashtu ka shpjeguar reagimin e Moratas në ndeshjen e fundit, pasi që sulmuesi spanjoll ka refuzuar t’ia zgjaste dorën pas zëvendësimit.

“Morata nuk ishte i inatosur me mua, por me dikë tjetër”, ka shtuar Zizou. “Nuk e di saktësisht se për çka ishte fjala. Kemi folur dhe gjithçka është në rregull. Ne jemi të bashkuar dhe kështu do të mbetemi”, ka përfunduar francezi.