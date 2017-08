Gazetari Adrian Çollaku ka thënë se Veseli është frikësuar nga humbja në zgjedhje

Gazetari Adrian Çollaku ka thënë se Veseli është frikësuar nga humbja në zgjedhje

Çollaku në “Click” të RTV21 ka thënë se Kadri Veseli ia dorëzoi postin e kryeministrit, liderit të AAK-së, Ramush Hradinaj nga frika se do të humbte në zgjedhje, shkruan rtv21.tv

Çollaku po ashtu theksoi se Veseli ka menduar se AKR do të shkonte e vetme në zgjedhje ose me AAK dhe Nismën dhe se kështu Veseli e ka paraparë që partia e tij do të dilte e para.

“Mirëpo fakti që AKR ndërroj qëndrim dhe shkoj me LDK që ka qenë e befasishme e vendosi PDK para një akti të kryer ose ta dorëzoi postin e kryeministrit ose të pësoj humbje që për të do të ishte goditje dhe debakël”, tha Çollaku./21Media