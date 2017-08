Temperatura do të lëvizin nga 20 deri në 34 gradë

Gjatë ditës së mërkurë, moti në Shqipëri parashikohet të jetë me kthjellime dhe vranësira kalimtare në mesditë në zonat malore dhe ato kodrinore.

Reshje shiu të izoluara mbi relievet malore. Era do të jetë me drejtim Veriperëndim-Verilindje 2-20m/s në Jon. Deti i forcës 4 me lartësi vale 2.0 metër. Temperaturat me rritje në vlerat maksimale.

Temperaturat parashikohen të jenë: Vendet malore 16°/31°C, vendet e ulta 17°/35°C dhe vendet bregdetare 20°/34°C