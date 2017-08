''Besimin e dhënë në luftë, e kam nderu edhe te bashkëluftetarët edhe te populli im''

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj është shprehur se besimin e dhënë nga presidenti Rugova, e ka mbajtur me nder.

Ai përmes një postimi u shpreh se me besimin e dhënë sot do ta nderojë atdheun. ”Të dashur qytetarë, Besimin e dhënë në luftë, e kam nderu edhe te bashkëluftetarët edhe te populli im; Besimin e dhënë nga Presidenti Rugova, e kam mbajt me nder; Me besimin e dhënë sot, do ta nderoj atdheun! Na priftë e mbara!”, ka shkruar Haradinaj në facebook.

Ndryshe, mbrëmë zyrtarisht në KQZ është dorëzuar koalicioni parazgjedhor ndërmjet PDK-së, AAK-së dhe Nismës për Kosovën./21Media