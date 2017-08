Hoxhaj pret në Kosovë homologun estonez

Ministri i Punëve të Jashtme të Estonisë, Sven Mikser sot do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Republikën e Kosovës.

Ministri estonez do të takohet më Presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi si dhe ministrin e Punëve të Jashtme të Kosovës, Enver Hoxhaj.

Në njofitmin për media nga Ministria e Punëve të Jashtme është bërë e ditur se pas takimit me ministrin Hoxha do të fillojë nga ora 09:20, ndërsa konferenca do të e përbashkët e Mikser dhe Hoxhajt do të mbahet në orën 12:35./21Media