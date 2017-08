Do të shqyrtohet periudha tre mujore e zhvillimeve të Kosovës

Sot do të paraqitet raporti peiodik për Kosovën në Këshillin e Sigurimit të OKB.

Siç bëhet e ditur nga press zyra e RTV 21 në organizatën e Kombeve të Bashkuara, raporti i radhës do të shqyrtojë periudhën 3 mujore të zhvillimeve në Kosovë, me ç’rast do të raportojë shefi i zyres se UNMIK-ut, Zahir Tanin.

Ende nuk është publikuar se në çfarë niveli do të përfaqësohet Kosova në këtë seancë.

Seanca në selinë e OKB-së në Nju Jork është planifikuar për në ora 10:00, sipas kohës lokale./21Media