Kurti tha se me qeverisjen e tyre vetëm me tri reforma do të arrijnë deri tek shteti zhvillimor

Vetëvendosja pretendon që me qeverisjen e tyre vetëm me tri reforma të arrijnë deri tek shteti zhvillimor. Sipas tyre, reforma e parë është shpërbërja e Agjencisë së Privatizimit dhe themelimi i Fondit Sovran, e dyta themelimi i Agjencionit Zhvillimor të Republikës së Kosovës dhe e treta, themelimi i Bankës Zhvillimore të Republikës së Kosovës.

Vetëvendosje prezantoi sot një nga një emrat e kadndiatëve për deputetë nga ky subjekt, si dhe kandidatin për kryeministër, Albin Kurtin. Ky i fundit tha pushteti i deritanishëm i ka ndarë e i ka përqarë njerëzit dhe që detyrë e tyre është që t’ia shërojnë plagët qytetarëve. E për këtë ai tha se kanë gatishmëri, vullnet, program, guxim e dije.

Ai shtoi se janë në anën e të vërtetës, të drejtës, të mirës e të dobishmes, prandaj tha se duhet të fitojnë që të fitojë populli i Kosovës.

“E para, shpërbërja e agjencisë së privatizimit dhe themelimi i fondit sovran i republikës së Kosovës. Ky fond do të ketë mandat në investimin, përmirësimin, ristrukturimin dhe rritjes së profitabilitetit të asetëve me rëndësi strategjike industriale të Kosovës. Fondi sovran do të bëhet aksioneri kryesorë i të gjitha ndërmarrjeve të mëdha publike në Kosovë, KEK, PTK, Trepçë, me mundësi zgjerimi në industri të tjera. Fondi sovran i Republikës së Kosovës themelohet nga kuvendi dhe i përgjigjet atij, me bord të emërtuar nga ai, kryeministria, presidenca dhe me nga një përfaqësues së shoqatave të biznesit dhe BSPKS-së. Bordi drejtues zgjedh drejtorin ekzekutiv të fondit sovran i cili është figurë apartiake, me përvojë globale ekzekutive në biznes”, tha ai.

Sipas tij, reforma e dytë është themelimi i Agjencionit Zhvillimor të Republikës së Kosovës.

“Reforma e dytë, themelimi i agjencionit zhvillimor të Republikës së Kosovës. Agjencioni zhvillimor ka mandat implementimin dhe monitorimin e programit zhvillimor të republikës së Kosovës miratuar në Kuvend. Agjencioni zhvillimor drejtpërsëdrejti mbështetë sektorin privat dhe shtetëror të Kosovës në arritjen e synimeve strategjike zhvillimore përmes rritjes së kapaciteteve të biznesit vendor, promovimin e investimeve të jashtme dhe të eksportit. Agjencioni zhvillimor koordinon politikat zhvillimore nëpërmjet ministrive dhe udhëheqë me agjencionet e pavarura zhvillimore që kalojnë nga kompetencat e ministrive tek agjencioni zhvillimor. Agjencioni zhvillimor i përgjigjet drejtpërsëdrejti Kryeministrit, bordit drejtues të agjencionit zhvillimor përbërë nga ministritë përkatëse, zhvillimit ekonomik, financave, tregtisë e industrisë, infrastrukturës, bujqësisë, arsimit e të tjera”, tha Kurti.

Kurse, reforma e tretë, themelimi i Bankës Zhvillimore të Kosovës.

“Reforma e tretë, themelimi i bankës zhvillimore të Republikës së Kosovës. Banka zhvillimore ka mandat në mbështetjen financiare të sektorëve strategjik industrial të Kosovës, të sektorit privat dhe shtetëror, identifikuar në programin zhvillimor”, tha ai./21Media

