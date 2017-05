Qëllimi, socializimi dhe përfshirja në shoqëri

UNICEF-i dhe Komiteti Olimpik për fëmijë me aftësi të kufizuara nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi për përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në aktivitete sportive. Me këtë marrëveshje bashkëpunimi ofrohen aktivitete gjithë përfshirëse të lojës së sportit, shërbime të drejtpërdrejta të shëndetit dhe të zhvillimit të fëmijërisë së hershme për fëmijët 6-8 vjec dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale./21Media

