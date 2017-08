Marrëveshja synon të grisë shkallën e transparencës dhe llogaridhënies në prokurimin publik

Drejtori i misionit të USAID-it, Xhejms Houp dhe Kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti do të nënshkruajnë sot një Memorandum Mirëkputimi për nismën e re të USAID-it e cila ka për qëllim të ngrisë shkallën e transparencës dhe llogaridhënies në prokurimin publik në Kosovë.

Iniciativa e USAID-it Komunat Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse është një aktivitet pesëvjeçar i cili do të përmirësojë transparencën e prokurimit komunal përmes një procesi të ri të e-prokurimit.

Sipas njoftimit për media, ky aktivitet do të sigurojë monitorim dhe trajnim në Prishtinë dhe katër komuna tjera me qëllim të instituimit të sistemeve të cilat do të avancojnë mënyrën e llogaridhënies për fondet publike dhe shpenzimet.

Përveç kësaj, aktivitetit Komunat Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse do të sigurojë trajnim themelor nga i tërë cikli “fund e krye” i prokurimit për të gjithë 38 zyrtarët komunal të prokurimit, si dhe stërvitje nga bashkëpunimi i duhur me partnerët komunal për të avancuar paanshmërinë, transparencën dhe mbikqyrjen e prokurimit.

Nënshkrimi i marrëveshjes bëhet sot në orën 11:00.