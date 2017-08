Po realizohet projekti që lidh fshatrat Nagavc- Celinë

Komuna e Rahovecit po vazhdon me realizmin e projekteve të cilat janë paraparë të realizohen gjatë këtij viti dhe që janë në të mirë të qytetarëve të saj. Një projekt i cili ka të bëjë me përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe që është duke u punuar me intensitet të madhe, është rregullimi i rrugës që lidh fshatrat Nagavc me fshatin Celinë.

Ky projekt financohet nga buxheti i Komunës së Rahovecit.