Temperatura maksimale do të arrijë deri në 28 gradë

Sot, mbi vendin tonë, parashihet të mbajë mot me vranësira të pjesëshme të cilat më të theksuara mund të jetë në orët e mesditës. Temperaturat do të sillën në mes 14 e 28 gradë Celsius.

Edhe nesër parashihet të mbajë mot me vranësira të pjesëshme, por ato më të theksuara do të jenë në orët e mbrëmjes. Temperaturat nuk pritet të shënojnë ndryshime, ato do të lëvizin në mes 14 e 28 gradë Celsius.

Gjykuar sipas ecurive aktuale sinoptike, gjatë tërë javë do të kemi mot me pak vranësira e me më shumë çaste me diell. Temperaturat do të sillën në mes 14 e 33 gradë Celsius. Fundjava pritet të jetë ca më e freskët./21Media