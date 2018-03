Kryetari i Sindikatës së KEK-ut, Rafet Osmani ka njoftuar se është njoftuar nga menaxhmenti i KEK-ut, se pagat me rritje do t’i marrin më 15 prill

Kryetari i Sindikatës së KEK-ut, Rafet Osmani ka njoftuar se është njoftuar nga menaxhmenti i KEK-ut, se pagat me rritje do t’i marrin më 15 prill

Njoftimi e Rafet Osmanit:

Të nderuar anëtarë SRKEK-ut dhe punëmarrës të KEK-ut, ju njoftojmë se morëm informatën më shkrim nga Bordi i KEK-ut dhe menaxhmenti i KEK-UT, se rritja e pagave për punëtorët e KEK-ut në mënyrë lineare nga 100€ do të ndodhë me pagën e marsit që do të merret më 15 prill.

Në Sindikata e Re Korporata Energjetike e Kosovës nesër do të mbajmë mbledhjen e këshillit të përgjithshëm të SRKEK-ut, ku do të vlerësohet oferta dhe do të ju njoftojmë se si do të veprojmë.

Urime anëtarë SRKEK-ut, urime punëmarrës KEK-ut, Faleminderit të gjithë atyre që kontribuuan për ngritjen e pagave.