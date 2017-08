Në Maqedoni sot do të mbajë mot me vranësira, diell dhe shi

Sot në Maqedoni do të mbajë mot i ndryshueshëm, me vranësira të pakta, por edhe me periudha të kohëpaskohshme të diellit dhe shiut.

Temperatura e mëngjesit do të arrijë deri më 14 gradë C, kurse ajo ditore do të lëvizë nga 17 gradë C e deri më 23 gradë C.

Në Shkup e rrethinë do të ketë mot të ngjashëm, kurse temperatura do të lëvizë nga 12 gradë C e deri më 19 gradë C, shkruan TV21./21Media