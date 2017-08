"Unë vertetë s'e kuptuekam politikën, por as Ty lum miku, ç'krijesë qenka ky soj shqiptar"

“Unë vertetë s’e kuptuekam politikën, por as Ty lum miku, ç’krijesë qenka ky soj shqiptar”

Pas kolacionit parazgjedhor që bëri lideri i AAK-së me PDK-në dhe NISMA-në, persona të shumtë kanë reaguar madje edhe fytyra publike.

Në mesin e reagimeve vjen edhe një i artistit Çun Lajçi i cili e ka “goditur” Haradinajn me disa fjalë në një postim të fundit që ka bërë në Facebook, shkruan rtv21.tv

Mes tjerash Lajçi i thotë Haradinajt, “Tani Çakorrin e Kullën frigohem se do ta votosh edhe Ti”

“Unë artisti s’ta kam pas borxh dëshpërimin

Komandant i Dukagjinit!

“Të erdha n’Strasbourg me nji strajcë poezi lum miku, dhe plot me mall t’i lexova e pastaj gojarisht ta thash:

kthehu me pisha të dhezuna në brina dhishë, me kunorë therrash rreth qafe, dhe ik prej luleve të mbushura grejza”por nuk e paske pas kuptue!

Tani Çakorrin e Kullën frigohem se do ta votosh edhe Ti, e mua s’me mbetet tjetër veç me ia ba gjamën.

Unë vertetë s’e kuptuekam politikën, por as Ty lum miku.

Ç’krijesë qenka ky soj shqiptari.

A kështu paskan qenë edhe t’parët?

Sa dëshpërim në kët mengjes Maji të vitit marroç 2017!!!”, ka shkruar artisti Lajçi në shkrimin e tij./21Media