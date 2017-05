Po punohet intenzivisht për të përpiluar një listë të saktë zgjedhore!

Po punohet intenzivisht për të përpiluar një listë të saktë zgjedhore!

Komisioni qendror i Zgjedhjeve brenda pak ditësh do ta publikoj raportin, i cili do të pasqyroj saktë se sa është numri i personave të cilët nuk janë më votues në këto zgjedhje. Sipas tyre në këto zgjedhje do të marrin pjesë 1 milion e 800 mijë votues.

Por, njohësit e këtyre proceseve thonë se në listat zgjedhore duhet të jenë rreth 1 milion e 900 mijë votues dhe se sipas tyre ka mijëra persona që s’janë pastruar nga lista. /21Media

http://rtv21.tv/dilema-ngel-sa-votues-ka-kosova/