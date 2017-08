Paleshevski do të dënohet, s'mund të luaj me ardhmërinë

“Kjo neve nuk na shkon në favor, kjo nuk është politikë e jona”, tha Nikolla Dimitrov, Ministër i Punëve të Jashtme.

Ministri i Punëve të Jashtme, Nikolla Dimitrov, ua bëri me dije konsullatave diplomatike, se nuk do të tolerojë paraqitje si ajo e Jovica Paleshevskit në Toronto, i cili mbajti fjalim ku prapa shihej harta e “Maqedonisë së Madhe”. Kjo sjellje e hidhëroi Ministrinë e Punës së Jashtme Greke, deri në atë masë, sa që vunë në pikëpyetje vizitën e paralajmëruar në Shkup. Dimitrov tha se me padurim e pret homologun grek, Nikos Kocijas, kurse theksoi se paraqitja e Paleshevskit, nuk është në përputhje me politikat e qeverisë dhe të Ministrisë së Punëve të Jashtme, shkruan tv21.tv

“- Edhe pse ajo nuk ishte organizim i Konsullit gjeneral në Toronto, fotografimi me hartë e cila ndërhynë në territorin e Republikës së Greqisë, nuk është politikë e Ministrisë së Punës së Jashtme të Republikës së Maqedonisë, dhe nuk është politikë e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

– Në rastin ende po punohet… Sot do ta thërrasim konsullin gjeneral në konsultime. Unë do të formoj komision, e cila do ta vërtetoj përgjegjësinë.

– Dua që të them qartë se në të ardhmen këto paraqitje do ti dënojmë edhe më ashpër dhe nuk do ti tolerojmë”, tha Nikolla Dimitrov, Ministër i Punëve të Jashtme.

Në pyetjen se a do të duhet të bëhen ndryshime kadrovike, që të parandalohen paraqitje të tilla, Dimitrov u përgjigj se nuk do të lejojë që një shtet tjetër të diktojë ndryshimet kadrovike, por tha se nuk do të lejojë që probleme të tilla lihen pas dore.

Ministri rikujtoi se marrëveshjet e nënshkruara ndërkombëtare duhet të respektohen.

“Unë si ministër i punëve të jashtme, nuk do të lejoj kësi lëshime që janë kundër kushtetutës së Republikës së Maqedonisë. Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë thotë që marrëveshjet ndërkombëtare që i nënshkruajmë janë pjesë e sistemit të brendshëm shtetëror, dhe ato duhet të respektohen”, u shpreh Dimitrov.

Shefi i diplomacisë greke, Nikos Kocijas, pritet që të vijë në Shkup të enjten e ardhshme, kur pritet të diskutojnë për marrëdhëniet mes dy vendeve. Në vizitën e parë të Dimitovit në Athinë, nuk u hap çështja e emrit, ndërkohë pritet të shihet se a do të kenë gatishmëri diplomatët e të dyja vendeve që kësaj radhe të hapin këtë temë./21Media